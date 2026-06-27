قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا
رئيس النواب: السيادة الرقمية العربية أصبحت استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات المتسارعة
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب: السيادة الرقمية العربية أصبحت استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات المتسارعة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
أ ش أ

أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن بناء سيادة رقمية عربية حقيقية أصبح استحقاقًا استراتيجيًا تفرضه التحولات الدولية المتسارعة، داعيًا إلى صياغة رؤية برلمانية عربية تقود إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني، ويؤسس لبنية تحتية رقمية عربية متكاملة تقلل الاعتماد على الخارج وتحافظ على المصالح الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث أعرب في مستهل كلمته عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل العربي، مثمنًا جهود رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي خلال فترة رئاسته، وما حققه من تطوير لأداء البرلمان العربي وتعزيز حضوره ودوره في خدمة القضايا العربية.

وقال رئيس مجلس النواب "إن انتظام انعقاد المؤتمر يعكس الإرادة الصادقة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يواكب التغيرات والتحديات غير المسبوقة"، مشيرًا إلى أن اختيار "السيادة الرقمية العربية" موضوعًا للمؤتمر يؤكد إدراك البرلمانات العربية لطبيعة المرحلة

وأوضح أن القضية لم تعد ترفًا فكريًا، بل أصبحت معركة مصيرية في ظل التحولات الرقمية التي جعلت البيانات والمعلومات أحد أهم عناصر القوة الوطنية، وأعادت تشكيل مفاهيم الأمن القومي والسيادة.

كما أوضح أن الثورة الرقمية فرضت واقعًا جديدًا لم تعد فيه السيادة مقتصرة على الحدود الجغرافية، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني وقوة البنية التحتية الرقمية والقدرة على إدارة البيانات والتقنيات الحديثة بصورة مستقلة وآمنة، مؤكدًا أن حماية الخصوصية الوطنية والأمن السيبراني باتت من الركائز الأساسية لاستقرار الدول وحماية مصالح شعوبها.

وشدد على أن مفهوم السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم أو تقييد الابتكار، وإنما امتلاك القدرة الوطنية على إدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحيوية بما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي ومتطلبات الأمن والاستقرار.

واستعرض رئيس مجلس النواب التجربة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لبناء مجتمع رقمي حديث، ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، كما دشنت مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الجديدة، وهو الأول من نوعه في مصر وشمال أفريقيا، ليكون بمثابة العقل الإلكتروني للحكومة المصرية، ويضمن استضافة وتأمين البيانات الحكومية داخل الدولة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز حماية الأصول الرقمية واستدامة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن مصر استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى أصبحت من بين الدول الأكثر تطورًا في أفريقيا في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برامج واسعة لتأهيل الكوادر البشرية وتنمية المهارات الرقمية، انطلاقًا من أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس لتحقيق السيادة الرقمية المستدامة.

وعلى الصعيد التشريعي، أوضح بدوي أن مجلس النواب أولى اهتمامًا كبيرًا بإرساء البيئة القانونية اللازمة للتحول الرقمي الآمن، فأقر عددًا من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وضع إطارًا قانونيًا للتصدي للجرائم الإلكترونية وحماية البنية المعلوماتية للدولة، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم تداول البيانات وصون خصوصية الأفراد وفق معايير حديثة ومتوازنة.

وأكد أن مستقبل التنمية والأمن في العالم العربي بات مرتبطًا بامتلاك أدوات العصر الرقمي وحماية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن المجالس التشريعية تتحمل مسؤولية تاريخية لوضع الأطر القانونية الكفيلة بالحفاظ على الثروات المعلوماتية وبيانات المواطنين والمؤسسات، وعدم تركها عرضة للاستباحة في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

ودعا إلى إعداد رؤية برلمانية عربية تتضمن تشريعًا موحدًا يرتكز على تطوير الأطر التشريعية العربية بما يواكب التطورات التكنولوجية، وتوطين البيانات الرقمية من خلال إنشاء بنية تحتية عربية آمنة ومتكاملة، وتطوير آليات الإنذار المبكر لمواجهة الهجمات السيبرانية العابرة للحدود، إلى جانب دعم الابتكار والصناعات الرقمية العربية والاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم الرقمي والتدريب وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته في قدرة البرلمانات العربية على صياغة استراتيجية عربية شاملة تحول هذه الرؤية إلى واقع عملي يدعم مستقبل الأجيال العربية، ويحافظ على الهوية العربية ويصون الخصوصية الرقمية.

واختتم كلمته بالتأكيد على دعم مصر الكامل لجميع المبادرات العربية الهادفة إلى تعزيز التعاون الرقمي العربي، وتبادل الخبرات، وبناء منظومة عربية متكاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أمن واستقرار الدول العربية.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

الشاب جوناه كوسي أساري

حتى 2031.. فولهام يعلن تفعيل بند شراء جوناه أساري من بايرن ميونخ

ووت فيجورست

أياكس أمستردام الهولندي يعلن رحيل ووت فيجورست وانتقاله إلى تفينتي

منتخب مصر ضد إيران

رسميًا.. مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026.. مصر تصطدم بأستراليا

بالصور

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد