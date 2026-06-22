رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن

وجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني وجهازه الفني والإداري، مشيدًا بالأداء البطولي الذي قدمه الفريق ونجح من خلاله في تحقيق فوز مستحق مع انطلاق منافسات كأس العالم.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا الانتصار يبعث بمزيد من الأمل والتفاؤل، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من إرادة قوية وعزيمة لا تلين في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

كما تقدم بالتهنئة إلى جماهير الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا الفوز بداية مشرقة لمشوار المنتخب في البطولة، وأن يكلل الله جهود اللاعبين والجهاز الفني بالتوفيق والسداد خلال المباريات المقبلة.