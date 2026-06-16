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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يهاجم الحكومة ويعترض على ترتيب الكلمات داخل الجلسة.. ورئيس النواب يرد

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سجالًا بين رئيس المجلس والنائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، على خلفية اعتراض الأخير على آلية منح الكلمة خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وخلال كلمته، أعرب النائب عبد الرحمن بشاري، عن اعتراضه على ترتيب المتحدثين داخل الجلسة، معتبرًا أن الأولوية تُمنح لممثلي الأحزاب، وقال: “أنا نائب جئت بإرادة شعبية، وأسجل اعتراضي على طريقة الحصول على الكلمة”.

من جانبه، رد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس وصلوا إلى البرلمان بإرادة شعبية، قائلاً: “كل النواب جايين بإرادة شعبية، مش لوحدك اللي جاي بإرادة شعبية”، مطالبًا النائب بالتركيز على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق كلمته، انتقد النائب عبد الرحمن بشاري ما تضمنه تقرير الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن ما تعلنه الحكومة بشأن معدلات النمو لا ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين، مستشهدًا بأوضاع بعض العاملين الذين يتقاضون رواتب متدنية لا تتناسب مع متطلبات الحياة.

كما تطرق إلى أوضاع العاملين في عدد من القطاعات، مؤكدًا أن هناك فئات تتقاضى أجورًا محدودة رغم طبيعة عملها الشاقة وساعات العمل الطويلة.

وعلى صعيد ملف التعليم، أشاد النائب بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، لكنه شدد على أن المعلم يظل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، منتقدًا أوضاعه المالية، ومطالبًا بتحسين رواتبه وظروفه المعيشية بما يتناسب مع دوره في بناء الأجيال

مجلس النواب المستشار هشام بدوي عبد الرحمن بشاري الأقصر

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