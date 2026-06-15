رئيس النواب يحدد ضوابط للمداخلات بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة

حدد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ضوابط للمداخلات في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان لمناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026_2027 ،ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وطالب المستشار هشام بدوي رئيس المجلس النواب بالالتزام بالوقت المحدد للحديث لكل نائب مع عدم تكرار نفس الكلمات وأن يكون النقد في سياق المناقشة.

وأشار المستشار هشام بدوي إلي أن روساء الهيئات البرلمانية سيكونوا أول المتحدثين لعرض رؤيتهم حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.