رئيس النواب يحيل مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إلى (لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

