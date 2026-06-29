قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يهبط مع صعود النفط عالميا
منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم
إصابة 13 شخصًا في زلزال بقوة 5.5 درجة بالصين
الاحتلال يواصل خروقاته.. ومصادر إسرائيلية: لم ينسحب بعد من أي موقع بلبنان
ألمانيا تصطدم بطموح باراجواي.. الماكينات تبحث عن استعادة المجد في مواجهة لا تقبل المفاجآت بمونديال 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026
واشنطن تدرس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بلبنان مشابهة للمطبقة في غزة
هل يستحق مشروعك الإعفاء؟.. القانون يحدد الحالات الخاضعة للضريبة العقارية
ريبيرو يشيد بمنتخب مصر: الفراعنة يلعبون بحماس.. ولاعبو الأهلي سر التألق
ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟
اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026
80% مكون محلي و50% صادرات.. وزير الصناعة يبحث خططًا جديدة لزيادة الانتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يستحق مشروعك الإعفاء؟.. القانون يحدد الحالات الخاضعة للضريبة العقارية

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات ودعم أصحابها وضمها للاقتصاد الرسمي، إلى جانب منحها المزيد من التسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عن أصحابها.

في هذا الصدد , منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عددًا من المزايا والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي. 

وأجاز القانون إعفاء بعض المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية في حالات محددة، وفقًا لضوابط وشروط نص عليها القانون، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتقدمة بطلب لتقنين أوضاعها

ونص القانون على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.

وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


و  تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


وطبقا للقانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .


ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .

قانون تنمية المشروعات المتوسطة الاستثمار الحوافز الضريبية حوافز تسهيلات ضريبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صقر وكناريا

إيرادات السينما أمس | محمد إمام يتفوق بـ "صقر وكناريا"

ثورة 30 يونيو

الأربعاء.. عرض أفلام «حكاية بطل» ضمن احتفالات المركز القومي للسينما بذكرى ثورة 30 يونيو

تركي آل الشيخ

أشكرك يا محترمة.. تركي آل الشيخ يرد على نشوى مصطفى ويمازح أحد المتابعين

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد