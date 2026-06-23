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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمام وزير الصناعة.. برلمانية تطالب بتسهيل التراخيص وتوفير منافذ تسويق حقيقية للمشروعات الصغيرة

النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ
النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ
محمد الطحاوي

أكدت الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر لما لها من دور مباشر في توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن نجاح هذا القطاع يتطلب استمرار العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنمو والتوسع.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بملف الصناعة بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حيث أوضحت أن التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات الصغيرة، وإنما يتعين العمل على تبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والإداري والتسويقي، بما يسهم في رفع معدلات النجاح والاستمرارية، خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الأفكار الابتكارية.

وشددت النائبة زينب فهيم على أهمية توفير منافذ تسويقية فعالة للمنتجات المحلية، والتوسع في المعارض والمنصات الرقمية، مع منح أولوية أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية المجهزة بالمحافظات، مؤكدة أن دعم هذا القطاع يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، ويسهم بشكل مباشر في مواجهة البطالة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.

مستقبل وطن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النمو الاقتصادي جهود الدولة

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