الشرقية.. تكريم مديري مستشفيات أجرت 473 عملية جراحية ومنظاراً في يوم

كرّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديري المستشفيات المتميزة والحاصلة على المراكز الأولى بإجراء 473 عملية جراحية ومنظاراً خلال فعاليات اليوم الجراحي الأول بمستشفيات صحة الشرقية وذلك بإهدائهم شهادات تقدير لجهودهم في تقليل قوائم الإنتظار وتحقيق معدلات أداء متميزة وتخفيف الأعباء عن المرضى من أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور بهاء ابو شعيشع وكيل المديرية ، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والدكتور اياد درويش مدير إدارة المستشفيات والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال دعم المبادرات الصحية وتطوير وتدعيم المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة الطبية لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية لائقة مشيداً بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية والتي أسهمت في نجاح فعاليات اليوم الجراحي الأول وتحقيق نتائج إيجابية تعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمحافظة.

أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ فعاليات اليوم الجراحي بمستشفيات المحافظة، حيث تم زيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية على مدار يوم كامل بإجمالي ٤٣٧ عملية جراحية ومنظاراً شملت (٣٢٤) عملية جراحية ناجحة و (١١٣) منظارًا جراحيًا مما ساهم في خفض قوائم الانتظار وتسريع تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أن اختيار المستشفيات المكرمة جاء وفقاً لمؤشرات الأداء وعدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها خلال فعاليات اليوم الجراحي الأول وجاء ترتيبها كالتالي..مستشفى فاقوس المركزي (المركز الأول) بعدد ٥٤ عملية جراحية ومستشفى أبو حماد المركزي (المركز الثاني) بعدد ٥٣ عملية جراحية ومستشفى منيا القمح المركزي (المركز الثالث) بعدد ٤٧ عملية جراحية ومستشفى بلبيس المركزي (المركز الرابع) بعدد ٤١ عملية جراحية ومستشفى كفر صقر المركزي (المركز الخامس) بعدد ٣٤ عملية جراحية.

كما شمل التكريم مستشفى حميات الزقازيق (المركز الأول) بعدد ٢٦ عملية جراحية ومستشفى طب وجراحة العيون بالرمد (المركز الثاني) بعدد ١٧ عملية جراحية.

أكد وكيل الوزارة أنه سيتم تنفيذ يوم العمليات الجراحية (مرة شهريًا) لدعم العمليات الجراحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والقضاء على قوائم الإنتظار.

في ختام اللقاء حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز وتحقيق مزيداً من النجاح فيما هو قادم في مسيرتهم العملية والذي ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمواطنين.