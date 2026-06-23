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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نواقص بمحافظة الشرقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لبحث خطط تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة المشروعات الإنشائية المستقبلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الشرقية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الصحية الجارية، والعمل المشترك على تذليل أي معوقات قد تحول دون الانتهاء منها في مواعيدها المحددة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض موقف مشروعات التطوير ضمن الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة نسب التنفيذ في عدد من المنشآت الصحية.

مناقشة أعمال تطوير مستشفى الزقازيق العام

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أعمال تطوير مستشفى الزقازيق العام، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وحل كافة المعوقات. كما تم استعراض موقف الأعمال بمستشفى أبو حماد وسبل تسريع وتيرة التنفيذ من خلال تذليل التحديات القائمة.

وتطرق الاجتماع إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نواقص.

كما تم مناقشة مقترح إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بالمحافظة، وموقف قطعة الأرض المخصصة له، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة والسكان لمعاينة الموقع الحالي والموقع البديل، ودراسة مدى ملاءمتهما وفقاً للاشتراطات الفنية والهندسية المطلوبة.

وفي سياق متصل، تم استعراض مقترح إنشاء مبنى جديد داخل مستشفى ديرب نجم المركزي من خلال التبرعات، وتحديد الإجراءات اللازمة لاستكماله بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مستشفيي الحسينية وأبو كبير، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة والانتهاء من الأعمال بأعلى معايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق بين الجانبين على إعداد ملف متكامل يتضمن كافة الاحتياجات الصحية لمحافظة الشرقية (من تجهيزات وكوادر بشرية ومشروعات تطوير)، تمهيداً لدراسته وترتيب أولويات تنفيذه.

مستشفى الزقازيق العام مستشفى أبو حماد وزير الصحة والسكان المحافظة محافظة الشرقية الخدمات الصحية

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