أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع فساتين زفاف لدعم الفتيات اليتيمات

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية نظمت جمعية الأورمان معرض خاص لتوزيع فساتين الزفاف لدعم زواج عدد (120) عروسة يتيمة بقرى مركز فاقوس فى محافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتعمليات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، مؤكدا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها، موضحًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الشرقية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20,563) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (744) فتاة فى محافظة الشرقية واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.