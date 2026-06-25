فاطمة ضحية القروض.. مصطفى بكري: شبهات استغلال حول شركات تمويل المشروعات الصغيرة

علق الإعلامي مصطفى بكري، على واقعة انتحار فتاة من محافظة الإسماعيلية، والتي ارتبطت بالقروض وشركات التمويل، معبرًا عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ملف شركات تمويل المشروعات الصغيرة والقروض ليس جديدًا، مؤكدا أنه سبق وأن تم تناول عدد من الشكاوى المتعلقة بتعاملات غير منضبطة، شملت شبهات استغلال لبعض المواطنين محدودي الدخل، ما أدى إلى دخولهم في أزمات مالية معقدة.

وأضاف أنه في إحدى حلقات البرنامج بتاريخ 24 فبراير 2024 تم عرض شهادات ميدانية من متضررين وموظفين سابقين، سلطت الضوء على ما وصفه بمخاطر بعض آليات الإقراض غير المنظمة وتأثيرها على الفئات البسيطة.

وجدت نفسها داخل دائرة ديون متصاعدة

وأشار إلى الواقعة الأخيرة لفتاة تُدعى فاطمة محمود جابر من إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، والتي عملت في شركة قروض ثم وجدت نفسها داخل دائرة ديون متصاعدة بعد التزامات مالية ترتبت عليها نتيجة ترتيبات مرتبطة بعملها.