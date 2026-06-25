مصطفى بكري: تجاوزات من بعض الشباب خلال متابعة مباريات المنتخب بالعاصمة الإدارية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه كان هناك وقوع بعض التجاوزات من قِبل عدد محدود من الشباب أثناء متابعة مباريات المنتخب الوطني في منطقة “الفان زون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم ما وفرته الدولة من وسائل نقل وخدمات مشاهدة مجانية للجمهور.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض هؤلاء الشباب أقدموا على أعمال تخريب تمثلت في إتلاف عدد من مقاعد الجلوس، في سلوك وصفه بغير المقبول، مؤكدا أن هذه التصرفات الفردية لا تعبر عن الغالبية من الحضور.

الحفاظ على النظام العام

وتابع أن الأجهزة المعنية تحركت على الفور، وتمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الحفاظ على النظام العام ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.