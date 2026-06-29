قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس موازنة النواب: تعديل قانون الضريبة على الدخل يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب محمد سليمان: تعديل قانون الضريبة على الدخل، يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار.

وكشف أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضح النائب محمد سليمان، أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، ومعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والإقليمية إلى السوق المصرية عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة بشأن الديون المعدومة، حيث رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، كما حذفت أحد الشروط التي كانت تقترحها الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين.

وكشف أن لجنة الخطة والموازنة، أعادت صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة أن مجرد تعدد التصرفات العقارية لا يعد في حد ذاته احترافًا، وإنما يجب أن يقترن ذلك بعناصر الاحتراف والاتجار وتحقيق الربح، مع استمرار خضوع التصرفات العادية لضريبة بنسبة 2.5%، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

وأوضح أن التعديلات تضمنت إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على خضوعها لضريبة الدمغة، منعًا للازدواج الضريبي، إلى جانب منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، ومزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة.

وقال: كما يمنح المشروع إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90%، وذلك وفق ضوابط محددة، بهدف جذب مقار الشركات القابضة وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يتضمن أيضًا حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، إلى جانب معالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.

وكشف أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة، اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع فصل الأحكام المنظمة لها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن التعديلات نصت كذلك على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، التي تلتزم بتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.

الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الحكومة المستشار هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

فيضانات كنتاكي

فيضانات كنتاكي.. مصرع 4 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ

أرشيفية

انعقاد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد