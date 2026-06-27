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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يناقشها البرلمان الإثنين.. مزايا للشركات القابضة في تعديلات قانون الضرائب

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ومشروع يتعلق بالمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب اتفاقيات دولية ومشروعات للبحث عن الغاز والبترول.

ويتصدر جدول الأعمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تقسيمه بالتوافق بين اللجنة والحكومة إلى مشروعين منفصلين.

تعديلات قانون الضريبة

ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث يقضي باعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب تحصيله لصالح الخزانة العامة، على أن يتم تحويل كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الضرائب البرلمان الجلسة العامة

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