محافظ الشرقية يستقبل قائد الدفاع الشعبي استعداداً لانطلاق «صقر 169»

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام، وذلك قبيل انطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفتره من ٢٩ يونيو حتي الاول من يوليو المقبل.

وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق والمهندسة لبني عبد العزيز، نائبه المحافظ واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

ورحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، باللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»، في إطار منظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة والتعامل معها بكفاءة واحترافية وفق أحدث أساليب إدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف المحافظ، أن التدريب يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جاهزية الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة العناصر البشرية، واختبار خطط الطوارئ وآليات التدخل السريع على أرض الواقع، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» يمثل نموذجًا متكاملاً للتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ويهدف إلى اختبار منظومة إدارة الأزمات عمليًا، ورفع كفاءة العناصر المشاركة، والتأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والفنية وآليات القيادة والسيطرة وسرعة اتخاذ القرار، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة واحترافية، ويحقق أعلى معدلات الاستجابة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ومن المقرر أن يشهد محافظ الشرقية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مع انطلاق فعاليات التدريب، تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية، تشمل متابعة إدارة سيناريوهات الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية والفنية والسيارات المشاركة بأرض المحلج بمدينة الزقازيق، إلى جانب متابعة جاهزية معسكر الإيواء العاجل بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم، بما يحقق الأهداف المرجوة من التدريب ويرفع كفاءة المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث.