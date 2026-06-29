قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلص عليه قدام أمه.. تفاصيل مقـ ـتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية
في ذكرى استشهاده.. عرض فيلم "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد" على منصات الوثائقية
وزارة الخارجية: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل قائد الدفاع الشعبي استعداداً لانطلاق «صقر 169»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام، وذلك قبيل انطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفتره من ٢٩ يونيو حتي الاول من يوليو المقبل.

وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق والمهندسة لبني عبد العزيز، نائبه المحافظ واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

ورحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، باللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»، في إطار منظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة والتعامل معها بكفاءة واحترافية وفق أحدث أساليب إدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف المحافظ، أن التدريب يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جاهزية الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة العناصر البشرية، واختبار خطط الطوارئ وآليات التدخل السريع على أرض الواقع، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» يمثل نموذجًا متكاملاً للتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ويهدف إلى اختبار منظومة إدارة الأزمات عمليًا، ورفع كفاءة العناصر المشاركة، والتأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والفنية وآليات القيادة والسيطرة وسرعة اتخاذ القرار، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة واحترافية، ويحقق أعلى معدلات الاستجابة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ومن المقرر أن يشهد محافظ الشرقية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مع انطلاق فعاليات التدريب، تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية، تشمل متابعة إدارة سيناريوهات الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية والفنية والسيارات المشاركة بأرض المحلج بمدينة الزقازيق، إلى جانب متابعة جاهزية معسكر الإيواء العاجل بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم، بما يحقق الأهداف المرجوة من التدريب ويرفع كفاءة المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث.

الشرقية محافظ الشرقية الدفاع الشعبي والعسكري فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» الدفاع الشعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حملات نظافة مكثفة برأس غارب لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري

الطاقم الطبي

تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة أم وجنينها بمستشفى قها التخصصي

صورة موضوعية

رئيس مدينة القصير يوجه بفحص تراخيص البناء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

بالصور

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد