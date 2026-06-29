"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

حصل الباحث خالد علي محمد علي قنديل على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة الزقازيق عن رسالته العلمية بعنوان "أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية – دراسة إمبريقية" وذلك بعد مناقشة علمية أشادت خلالها لجنة الحكم والمناقشة بأهمية موضوع الرسالة وقيمتها العلمية وما توصلت إليه من نتائج مهمة في مجال المحاسبة والتقارير المالية.

تكونت لجنة الإشراف من أ.د السيد حسن سالم بلال أستاذ المحاسبة الماليه ورئيس قسم المحاسبه بالكلية والدكتور محمد فؤاد محمد علوان مدرس المحاسبة بالكلية.

كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الاستاذ الدكتور السيد حسن سالم بلال أستاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق مشرفا ورئيسا والدكتور علاء عاشور عبدالله زلط أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنوفية عضوا والدكتورة شيماء فكري مهني خليل أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق عضوا.

واستهدفت الدراسة بحث أثر ممارسات التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية من خلال تحليل بيانات 73 شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بإجمالي 365 مشاهدة شركة سنة باستخدام برنامج STATA لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي لممارسات التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية حيث أوضحت أن بعض الممارسات ترتبط بزيادة حجم التقارير المالية السنوية بينما ترتبط ممارسات أخرى بانخفاض طولها بما يؤثر بشكل مباشر على سهولة قراءة التقارير وفهمها.

وأكدت الرسالة أهمية تقديم أدلة تطبيقية من البيئة المصرية حول العلاقة بين التجنب الضريبي ومقروئية التقارير المالية بما يسهم في دعم الأدب المحاسبي وإثراء البحث العلمي في هذا المجال.