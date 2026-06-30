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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة ودعم ورعاية الموهوبين الرياضيين باعتبارهم نواة لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية مشيداً بالنتائج المتميزة التي يحققها لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حققوا إنجازاً رياضياً متميزاً خلال مشاركاتهم في بطولات الجمهورية للجودو حيث نجحوا في حصد ٢٦ ميدالية متنوعة بواقع ٧ ميداليات ذهبية و٥ ميداليات فضية و١٤ ميدالية برونزية وذلك خلال بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٢ و١٣ سنة (مواليد ٢٠١٣ و٢٠١٤) لافتة إلى أن هذه النتائج تعكس المستوى الفني المتميز للاعبي المشروع والجهود المبذولة في إعدادهم وتأهيلهم للمنافسات المختلفة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يعمل بمراحل «الموهبة – الصقل – الواعد – البطل» في رياضات الجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن مراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة تواصل تنفيذ التدريبات بمختلف المراحل حيث تضم محافظة الشرقية ١٧ مركزاً للمشروع موزعة على مختلف المراحل التدريبية.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار لاعبي المشروع في تدريباتهم المكثفة استعداداً للمشاركة في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت ١١ و١٣ سنة والتي أقيمت بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ وسط متابعة مستمرة لتحقيق أفضل النتائج.

وفي إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والأندية الرياضية حرصت الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية على توفير شاشات عرض كبرى لنقل مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم وسط حضور وتفاعل كبير من الأعضاء ورواد مراكز الشباب.

الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة الأبطال القادرين

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أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
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