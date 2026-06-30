الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية

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بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس/ فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

وأوفد سيادته السيد/ محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور/ حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية.

وأوفد سيادته السيد/ أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.