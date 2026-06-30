الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري.

وأكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي مركز الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والحواجز الحديدية التي تعيق حركة السير بطريق( الشوبك – ابوحماد ) ، حيث تم إزالة كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للطريق بما ساهم في تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي حي أول الزقازيق قاد عمرو مصطفى رئيس الحى حملة مكبرة شملت الحملة المرور على مناطق متفرقة بنطاق الحي ، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ديرب نجم قيادة أحمد ضاحي رئيس المركز ، حملة لرفع كافة الإشغالات بنطاق شوارع ( العبور- العروبة – امام مكتب البريد حتى ميدان الشهداء - كوبري بحر صفط ) ، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ههيا تابع ايمن هيكل رئيس المركز، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بشوارع ( الجمهورية – أحمد عرابي – عمر ابن الخطاب) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.