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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية..وهذه عقوبة الجريمة

المصنع
المصنع
معتز الخصوصي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية لإنتاج زيوت الطعام "مجهولة المصدر".

تم ضبط 7 أطنان زيت طعام معبأ داخل تنك حديدى بدون بيانات ومستندات دالة على مصدره - مستلزمات إنتاج – 1200عبوة زيت طعام تموينى مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة - 10000 عبوة فارغة "كرتونة" مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة) تمهيداً لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

شرطة التموين والتجارة الداخلية قطاع الأمن الإقتصادى مصنع غير مرخص زيوت الطعام مجهولة المصدر بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة

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