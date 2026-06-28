اكسترا نيوز: إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة في مصر

سلطت قناة “إكسترا نيوز” الضوء على خطوات الدولة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، في إطار خطة تستهدف زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وأوضح التقرير أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف دعم الصناعة الوطنية، ورفع القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وأكد التقرير، الذي عرضته قناة “إكسترا نيوز”، أن التوسع في تصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.