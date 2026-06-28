توعدت مروجي الشائعات.. الصناعة تنفي ما يتردد عن إنشاء 8 آلاف مصنع

أكدت وزارة الصناعة عدم صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إنشاء 8 آلاف مصنع جديد وذلك خلال المنتدى الصناعي لدول بريكس، موضحة أن الوزير لم يشارك في أعمال المنتدى ولم يدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن التصريحات الرسمية لوزير الصناعة تصدر فقط عبر اللقاءات الإعلامية المتلفزة أو من خلال البيانات الصحفية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج إشاعات أو معلومات مغلوطة وتنسبها إلى وزير الصناعة أو الوزارة، وذلك حفاظاً على مصداقية المعلومات الرسمية ومنع تداول الأخبار غير الصحيحة.

وناشدت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع الصناعة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد لنشر الأخبار والتصريحات الخاصة بالوزارة.