نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير هواتف محمولة بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى كقيمة مقدمة للهواتف وغلق هاتفه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه عدد (12) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





