عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى سيارتين ميكروباص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صاحب الحساب وآخر بقيادة سيارتين وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالشرقية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين "ميكروباص إحداهما منتهية التراخيص" الظاهرتين بمقطع الفيديو، وقائديهما، وهما سائق ، طالب، لا يحمل رخصة قيادة، مقيمان بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





