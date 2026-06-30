خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقتيهما بالضرب بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شقيقيها بإعتياد التعدى عليها وشقيقتيها بالضرب وإحداث إصابة إحداهن بقنا.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) وبسؤالها وشقيقتيها "إحداهن تعانى من مرض نفسى" قررت بتضررهن من شقيقيهن لقيامهما بطردهم من منزل والدهم عقب وفاته، وإعتيادهما التعدى على الشاكية وشقيقتها بالسب والضرب وإحداث إصابتهما، لخلافات بينهم حول الميراث .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، ونفيا طردهن من منزل والدهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





