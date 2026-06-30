سقوط المتهمين بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بسرقة مركبة "التوك توك" ملكه بالإكراه بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 يونيو الجارى، تلقى مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بلاغا من القائم على النشر، مالك المركبة المشار إليها، وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص، بتضررهما من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما باستيقاف قائد المركبة حال سيره بدائرة المركز والاستيلاء عليها بالإكراه وتهديده بسلاح نارى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، وضُبط بحوزتهما السلاح النارى"فرد خرطوش" والدراجة النارية المستخدمان فى الواقعة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "أمكن ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





