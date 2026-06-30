القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) ، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – 2 دفتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان – ختم أكلاشيه).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.