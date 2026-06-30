خبطه وجري.. القبض على سائق سيارة نقل صدم قائد دراجة نارية بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالاصطدام بشخص يستقل دراجة نارية ولاذ بالفرار بالأقصر.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجارى، تلقى مركز شرطة إسنا بالأقصر بلاغا من موظف، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد سيارة "نقل" بالاصطدام به حال استقلاله الدراجة النارية ملكه وإحداث إصابته بسحجات متفرقة ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها، سائق، بدون رخصة قيادة، مقيم بذات الدائرة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





