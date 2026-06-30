القبض على سائق نقل صدم سيارة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب حال معاتبته له أثناء سيرهما بأحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة الشروق من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) بتضرره من قائد سيارة "ربع نقل" لقيامه بالإصطدام بسيارته الملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيرهما بأحد الطرق السريعة ولدى معاتبته تعدى عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور "سارية التراخيص" ، وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





