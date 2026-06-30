الأكاديمية العربية تحصد المركز الثالث عالميًا في كأس العالم للروبوتات المائية بكندا

حقق فريق Triton التابع لكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع أبو قير بالإسكندرية، إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للروبوتات المائية، التي استضافتها كندا، بعد منافسة قوية ضمت 89 فريقًا من 18 دولة.

وقال محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي للفريق، إن الإنجاز جاء بعد نجاح الفريق في تصميم وتصنيع غواصة مائية متطورة قادرة على تنفيذ العديد من المهام، من بينها البحث عن خطوط أنابيب البترول وكابلات الاتصالات البحرية، إلى جانب أعمال الاستكشاف تحت الماء.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رحلة الفريق بدأت بالفوز بالمركز الأول في المسابقة المحلية داخل مصر، وهو ما أهله للمشاركة في البطولة العالمية بكندا، حيث نجح في تحقيق المركز الثالث، إلى جانب الفوز بثلاث جوائز هي أفضل تقرير هندسي فني، وأفضل عرض هندسي، وجائزة أفضل مقدم عرض، التي حصل عليها الطالب يوسف وليد.

من جانبه، أكد يوسف وليد أن المشاركة في البطولة العالمية وتمثيل مصر وسط جامعات من مختلف دول العالم كان تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تحسين ترتيبه العالمي بعدما حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية.

وأشاد محمد إيهاب بالدعم الذي قدمته الأكاديمية العربية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، موضحًا أنها وفرت للفريق جميع الإمكانات اللازمة، من معامل وأماكن مخصصة للعمل، وحوضًا لاختبار الروبوتات تحت الماء، إلى جانب الدعم اللوجستي للمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أن الروبوتات المائية تمتلك تطبيقات واسعة في مجالات الاستكشاف البحري، ورصد الشعاب المرجانية، والتنقيب الأثري تحت الماء، بالإضافة إلى استخدامها في أعمال التأمين والمراقبة وفحص خطوط الأنابيب والكابلات البحرية، مؤكدًا أن هذه التقنيات تمثل مستقبلًا واعدًا للعديد من القطاعات الحيوية.