قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
301 دولار خسائر للأوقية و427 جنيهًا فجوة سعرية محليًا.. النصف الأول من 2026 يعيد تشكيل سوق الذهب
نبيل فهمي يتسلم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية
أقوال المتهمين في رشوة وزارة البيئة تكشف المستور: مبالغ مالية مقابل أعمال صيانة سيارات حكومية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من انتشار الثعابين السامة
1045 جنيها خسائر جرام الذهب في مصر خلال يونيو 2026
تحالف الصناعة والعمل.. تنسيق حكومي لتأهيل العمالة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي
مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران
ضربة جديدة للزمالك.. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد وارتفاع القضايا إلى 16
إيران تحذر من رد فوري على أي تهديد إذا لم تلجم أمريكا العدوانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماية المستهلك بالشرقية يحرر 38 محضرا ويفحص 1160 شكوى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إنه في اطار المتابعة للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين وبناءاً علي تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨ تم شن حملات مكبرة لضبط المخالفين.

وأضاف شريف جمعه المدير العام لجهاز حماية المستهلك بالشرقية أن الجهاز شن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة ومستودعات الأدوية والغاز بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة والتنمية الصناعية حيث أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير ٩ محاضر حيال أصحاب [مخازن لزيوت الطعام _ مستودعات غاز] لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ونقص الاشتراطات الصحية وعدم إتباع سلامه الغذاء ولعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وغلق المستودع بدون أسباب وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم المرور على محلات الجزاره ولم تسفر عن أى مخالفات أو مظبوطات.

وفي مجال تطبيق قانون حماية المستهلك أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير ٢٩ محضراً لأصحاب "مخازن مواد غذائيه _ مخازن تعبئه زيوت طعام _ مركز للخدمات الطبية _ محلات للحلويات_ محلات للملابس الجاهزه _ محلات للدراجات الهوائية _ محلات للحديد والبوايات" لحيازتهم سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ عليها وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبة وإصدار فواتير متنقصة البيانات وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مجال منظومة الشكاوى ورد إلى الفرع خلال شهر يونيو مايقرب من ١١٦٠ شكوى وتم إزالة وحل ١٠٤٢ شكوى وجارى متابعه وإزالة أسباب ١١٨ شكوى أخرى، وأيضا يتم فحص جميع الشكاوى الواردة والشركات المشكو فى حقها من المواطنين ومتابعتها مع الجهات المشكو فى حقها بشكل يومي والعمل على حلها فى أسرع وقت مع التأكيد على العاملين بفرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بحسن التعامل مع الجمهور.

الشرقية محافظ الشرقية حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك ومواجهة الممارسات الإحتكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

الدواجن

تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

أشرف صادق: مشروع الصوامع خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الغذائي

أرشيفية

هل يعود الذهب إلى الصعود؟.. الشعبة تكشف مفاجآت بالأسعار وتوقعات نهاية 2026

أرشيفية

نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا

بالصور

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

فيديو

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد