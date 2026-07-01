حماية المستهلك بالشرقية يحرر 38 محضرا ويفحص 1160 شكوى

قال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إنه في اطار المتابعة للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين وبناءاً علي تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨ تم شن حملات مكبرة لضبط المخالفين.

وأضاف شريف جمعه المدير العام لجهاز حماية المستهلك بالشرقية أن الجهاز شن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة ومستودعات الأدوية والغاز بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة والتنمية الصناعية حيث أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير ٩ محاضر حيال أصحاب [مخازن لزيوت الطعام _ مستودعات غاز] لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ونقص الاشتراطات الصحية وعدم إتباع سلامه الغذاء ولعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وغلق المستودع بدون أسباب وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم المرور على محلات الجزاره ولم تسفر عن أى مخالفات أو مظبوطات.

وفي مجال تطبيق قانون حماية المستهلك أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير ٢٩ محضراً لأصحاب "مخازن مواد غذائيه _ مخازن تعبئه زيوت طعام _ مركز للخدمات الطبية _ محلات للحلويات_ محلات للملابس الجاهزه _ محلات للدراجات الهوائية _ محلات للحديد والبوايات" لحيازتهم سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ عليها وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبة وإصدار فواتير متنقصة البيانات وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مجال منظومة الشكاوى ورد إلى الفرع خلال شهر يونيو مايقرب من ١١٦٠ شكوى وتم إزالة وحل ١٠٤٢ شكوى وجارى متابعه وإزالة أسباب ١١٨ شكوى أخرى، وأيضا يتم فحص جميع الشكاوى الواردة والشركات المشكو فى حقها من المواطنين ومتابعتها مع الجهات المشكو فى حقها بشكل يومي والعمل على حلها فى أسرع وقت مع التأكيد على العاملين بفرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بحسن التعامل مع الجمهور.