تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك بالدم حياة» بالتزامن مع الاحتفالية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، بهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن التبرع بالدم يمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة نبيلة تعكس روح التكافل بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن كل كيس دم قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان.

وأضاف محافظ الشرقية أن التبرع بالدم لا يقتصر أثره على إنقاذ المرضى، بل يعود أيضًا بفوائد صحية على المتبرع، من خلال تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الدم، والمساهمة في تقليل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي ودعم بنوك الدم بالمستشفيات لضمان توافر الأرصدة اللازمة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية.

من جانبه اوضح الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم ، انطلقت من أمام ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، بمشاركة سيارات التبرع بالدم، كما تضمن الاحتفال مسيرة توعوية ورياضية وصولاً إلى نادي الشرقية الرياضي، بمشاركة مديري وأعضاء الإدارات الفنية بالمديرية، وممثلي الشياب والرياضة وغيرهم، وشهدت الفعاليات إقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم، بمختلف الفئات العمرية، خاصة على الحملات التي تم تكثيفها من فرق بنوك الدم التجميعية بصحة الشرقية والبالغ عددها ٨ بنوك تجميعية، بالإضافة إلى حملات بنوك الدم التخزينية التي تم تنفيذها ضمن الاحتفالية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي المتبرعين بالدم خلال فعاليات اليوم ١١٦٣ متبرع.

ودعا محافظ الشرقية جميع المواطنين القادرين على التبرع بالدم إلى المشاركة الإيجابية في هذا العمل الإنساني، مؤكدًا أن التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لكنه قد يمنح مريضًا فرصة جديدة للحياة، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة وحرصه الدائم على دعم بنوك الدم والمشاركة في المبادرات الإنسانية.