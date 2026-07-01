قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
التليفزيون الرسمي يقطع البث عن لقاء لكبير المفاوضين الإيرانيي
شقيق الشهيد حمد عبد الجواد: علمت بخبر وفاته من زميله.. ونجله يواصل مسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك بالدم حياة» بالتزامن مع الاحتفالية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، بهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن التبرع بالدم يمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة نبيلة تعكس روح التكافل بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن كل كيس دم قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان.

وأضاف محافظ الشرقية أن التبرع بالدم لا يقتصر أثره على إنقاذ المرضى، بل يعود أيضًا بفوائد صحية على المتبرع، من خلال تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الدم، والمساهمة في تقليل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي ودعم بنوك الدم بالمستشفيات لضمان توافر الأرصدة اللازمة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية.

من جانبه اوضح الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم ، انطلقت من أمام ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، بمشاركة سيارات التبرع بالدم، كما تضمن الاحتفال مسيرة توعوية ورياضية وصولاً إلى نادي الشرقية الرياضي، بمشاركة مديري وأعضاء الإدارات الفنية بالمديرية، وممثلي الشياب والرياضة وغيرهم، وشهدت الفعاليات إقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم، بمختلف الفئات العمرية، خاصة على الحملات التي تم تكثيفها من فرق بنوك الدم التجميعية بصحة الشرقية والبالغ عددها ٨ بنوك تجميعية، بالإضافة إلى حملات بنوك الدم التخزينية التي تم تنفيذها ضمن الاحتفالية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي المتبرعين بالدم خلال فعاليات اليوم ١١٦٣ متبرع.

ودعا محافظ الشرقية جميع المواطنين القادرين على التبرع بالدم إلى المشاركة الإيجابية في هذا العمل الإنساني، مؤكدًا أن التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لكنه قد يمنح مريضًا فرصة جديدة للحياة، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة وحرصه الدائم على دعم بنوك الدم والمشاركة في المبادرات الإنسانية.

الشئون الصحية بالشرقية مديرية الشئون الصحية تبرعك بالدم حياة وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

أرشيفية

عبدالناصر زيدان يطالب محافظ الجيزة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة القمامة في ساقية مكي

أرشيفية

لماذا تراهن الدولة على تصدير العقار لزيادة موارد النقد الأجنبي؟

أرشيفية

خبير: الساحل الشمالي يجذب السائح الخليجي.. إشغالات الفنادق تقفز إلى 50%

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد