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وزير التعليم يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات بدء الدراسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات بدء الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عصر اليوم  الإثنين الموافق 17 أغسطس ، مؤتمراً صحفياً عاجلاً سيتم خلاله: 

  • إعلان تفاصيل آليات نظام شهادة البكالوريا المصرية 
  • الرد على الاستفسارات المتعلقة بـ البكالوريا المصرية ومناهجها
  •  إعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2027

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالصف الثاني بكالوريا ومراجعة الأطر التربوية الخاصة بها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية “IBO”

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أنه سيتم مناهج الصف الثاني بكالوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 يبدأ يوم ١٢ سبتمبر في المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ويوم ٦ سبتمبر في المدارس الدولية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى ١٨٣ يومًا بعد أن كانت على مدار سنوات ١١٦ يومًا فقط، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم في مختلف دول العالم، موضحًا أن الهدف أيضًا يتمثل في تطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، بما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع نحو ٤٥٠٠ مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المديريات والإدارات التعليمية من ٢١ محافظة، لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، ومتابعة جاهزية المدارس، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه انتظام العملية التعليمية، وبحث سبل التعامل معها، بما يضمن انطلاق الدراسة بصورة منتظمة ومستقرة منذ اليوم الأول.

وفي مستهل اللقاء، ثمّن محمد عبد اللطيف جهود مديري المدارس خلال العامين الماضيين، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق انتظام العملية التعليمية، وعودة الطلاب إلى المدارس، والتعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية، والعمل على سد العجز في أعداد المعلمين.

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