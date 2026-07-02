الاحتلال الإسرائيلي يُواصل حملات الاعتقال في شرقي جنين والخليل بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان من بلدة ميثلون وقرية صانور جنوب شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت أربعة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صانور واعتقلت الشاب قتيبة أيسر مصطفى عيسة، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، ستة مواطنين من عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت سامر عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، وعز سالم الهذالين من قرية ام الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، عقب الاعتداء عليه والتنكيل به، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

ومن بلدتي بيت أمر وسعير شمالاً، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر احمد حمدان العلامي (18 عاما)، ومحمد سميح بحر (16 عامًا)، وليد حمدان الفروخ، عقب تفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت المواطن حكم حسين الشلش من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.