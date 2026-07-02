السيطرة على حريق نشب بمخزن أخشاب بمنطقة العدلية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمخزن اخشاب بمنطقة العدلية دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجاري حصر التلفيات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمخزن اخشاب بمنطقة العدلية دائرة مركز بلبيس وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الاطفاء الي محيط الحريق

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجاري حصر التلفيات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.