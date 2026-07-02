إزالة 49 تعديا مخالفا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

اكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح محافظ محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت خلال الأيام الثالث والرابع والخامس من المرحلة الثالثة من «الموجة ٢٩»، عن إزالة ٤٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٣ فداناً و ٢ قيراطأً و٣ سهماً و ١١٢٠ متراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ٤٥ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري - املاك الدولة»، بمساحة ٢ فداناً و ٢٢ قيراطاً و ٢١ سهماً و ١١٢٠ متراً، بمركز ( الابراهمية - الزقازيق - فاقوس) وإزالة ٤ حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٣ قيراطاً و ٦ سهمًا بمركز (بلبيس).

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.