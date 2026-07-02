وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، لافتا الى ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها على مدار شهر يونيو بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لترسيخ قيم الاحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ (٢٢) ندوة توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات (منطقة وعظ الأزهر الشريف – الأوقاف – التربية والتعليم – الطب البيطري – جهاز شؤون البيئة – الصحة – فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار)، وبالتعاون مع وحدات السكان وحماية الطفل، وذلك بمراكز (فاقوس، منيا القمح، ديرب نجم) وحي ثان الزقازيق.

واضافت انه تناولت تلك الندوات الحديث عن "الإرشاد الأسري وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحفاظ على البيئة، مناهضة العنف ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصادياً ودور المرأة في وقاية أبنائها من الأمراض المعاصرة وفضل صيام يوم عاشوراء وأسباب الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها بالإضافة لتنظيم امتحان محو أمية لـ(٧) دارسين الذين أتموا فصول محو الأمية.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية، والتي تُعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.