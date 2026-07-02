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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد مشروع شركة "إنبي" في الإمارات

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي
أ ش أ

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) موقع عمل شركة "إنبي" بمنطقة حبشان، حيث التقى فرق العمل المصرية التي تنفذ أحد أكبر مشروعات الطاقة في دولة الإمارات.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الخميس - أن الوزير اطلع على المشروع الذي تنفذه شركة إنبي بدولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع شركة بتروجت، ضمن ائتلاف مصري، لصالح شركة أدنوك الإماراتية، للغاز وهو مشروع المعالجة المسبقة للغاز في حبشان وربطه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بنظام التسليم الشامل، في واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية بقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وأكد الوزير أن نجاح شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبرى خارج مصر يعكس ما تمتلكه الكفاءات المصرية من خبرات هندسية وفنية وقدرة تنافسية تؤهلها للفوز بثقة كبرى شركات الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي ترجمة لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتعظيم حجم أعمال شركات القطاع، من خلال بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الوطنية الكبرى بالدول الشقيقة ، وفي مقدمتها مجموعة أدنوك الإماراتية.

وأضاف أن شركة إنبي تمثل إحدى الصروح الهندسية الوطنية، بما تمتلكه من سجل حافل في تنفيذ المشروعات البترولية والصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيدًا بما تقدمه من نموذج ناجح للتكامل مع شركة بتروجت، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الشركات المصرية كمقاول رئيسي موثوق في تنفيذ المشروعات الإقليمية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن ما تحققه إنبي وبتروجت في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يؤكد تنامي الحضور المصري في أسواق الطاقة الإقليمية، ويعكس ثقة متزايدة في قدرات شركات قطاع البترول، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لتوسعها الخارجي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة نحو زيادة تنافسية الشركات المصرية وتعظيم مساهمتها في المشروعات الدولية.

وحرص الوزير على لقاء العاملين بالموقع، موجهًا لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة تحقيق النجاحات، والحفاظ على السمعة المتميزة التي اكتسبتها شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية.

وتحظى شركة إنبي بمكانة متقدمة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR الأمريكية، كما صنفتها MEED Projects ضمن أبرز شركات المقاولات العربية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين أفضل المقاولين الرئيسيين في دولة الإمارات، بما يعكس مكانتها الإقليمية والدولية وريادتها في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

المهندس كريم بدوي وزير البترول أبوظبي

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