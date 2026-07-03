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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
محمد الطحاوي

استقبل الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق وفد طلاب التبادل الدولي المشاركين في برنامج التبادل الطلابي لهذا العام والذي ينفذ بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق ZMSSA

  تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عاشور أستاذ جراحة الأورام والمشرف الأكاديمي للجمعية العلمية وأحمد يوسف مدير عام الكلية.

اكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق أنه ضم الوفد طلابا من المكسيك وإندونيسيا ولبنان وأوكرانيا وبيلاروسيا والأردن والبرازيل يمثلون عددا من الجامعات المرموقة حول العالم في تجربة أكاديمية وثقافية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي وإثراء المهارات الإكلينيكية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمود مصطفى طه بالطلاب الضيوف معربا عن سعادته باستضافتهم في رحاب كلية الطب البشري ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤكدا أن برامج التبادل الطلابي تمثل أحد أهم سبل دعم التعاون الدولي وإعداد أطباء يمتلكون رؤية عالمية وخبرات علمية وثقافية متنوعة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية والتعليمية.

كما أشاد بالدور المتميز الذي تقوم به الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق ZMSSA مثمنا جهودها في تنظيم البرنامج واستقبال الوفود الدولية بما يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة لكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ويعزز من حضورها على المستوى الدولي.

وأشار إلي حرص كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق علي استمرارها في دعم برامج التبادل الطلابي والتعاون الدولي إيمانا بأهمية الانفتاح الأكاديمي وبناء جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية حول العالم بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

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