تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مستشفيات الجامعة وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الابتكار في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث خاصة في المجالات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع الصحي.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور لمياء الرفاعي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الابتكار وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي وتبادل الخبرات العلمية وإتاحة الفرصة لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات للتدريب داخل المستشفيات.

تضمنت الاتفاقية تدريب الطلاب في مجالات التحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يسهم في تنمية مهاراتهم التطبيقية وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الابتكار والدكتور محمد الطحلاوي أستاذ القلب والأوعية الدموية ومدير وحدة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال بالكلية والدكتور عمر خشبة المدرس بقسم الأشعة التداخلية والأستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجانبين على دعم العملية التعليمية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي بما يسهم في إعداد كوادر متميزة في مجال الحاسبات والمعلومات تمتلك الخبرات العملية والمهارات التقنية وفق أعلى معايير الجودة.