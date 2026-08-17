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الأرصاد : استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

أكدت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم استمرار تحسن واعتدال الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، "إن درجات الحرارة بدأت تعود إلى معدلاتها الصيفية المعتادة في هذا التوقيت من العام؛ إلا أن استمرار وجود الرطوبة في الجو يجعل احساسنا بالانخفاض غير ملموس بالشكل المتوقع".

وأفادت بأن البلاد لاتزال تتأثر بالكتل الهوائية المعتدلة القادمة مع امتداد مرتفع العروض الوسطى أو المرتفع الأزوري، وهو ما أسهم في تراجع درجات الحرارة قياسا بالأيام الماضية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا /الثلاثاء/ على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستبلغ 34 درجة والمحسوسة 36 درجة، كما يشمل الانخفاض أغلب المحافظات ومنها جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون طقسا صيفيا مستقرا وحار رطب نهارا على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، أما خلال فترات الليل سيكون هناك تحسن طفيف في الأحوال الجوية وخاصة في الأماكن المفتوحة.

وأضافت "أننا سوف نشعر بانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل في الأماكن المكشوفة؛ بسبب نشاط الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة على السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وفي بعض محافظات سيناء والبحر الأحمر؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء"، محذرة رواد البحر المتوسط من سرعة نشاط الرياح التي تتسبب في ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 2 متر.

وتابعت "مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في ظل وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فإن ذلك سيسهم في إمكانية هطول أمطار خفيفة بنسب حدوث 20% على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري".

ونبهت غانم إلى أنه اعتبارا من بداية الأسبوع القادم سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ بسبب عودة تأثيرات منخفض الهند الموسمي، وأيضا بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت "نحن لانزال في فصل الصيف، ومن الوارد تكرار موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة؛ لذا يجب المتابعة الجيدة للنشرات الجوية والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واتباع تعليمات السلامة إذا اتجهنا للأماكن الساحلية".

المتنبىء الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الكتل الهوائية المعتدلة

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