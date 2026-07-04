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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 3 عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس.

وشهدت مدن خان يونس ورفح وغزة، في وقت لاحق ، عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية، ما أسفر عن إصابات جديدة وتشريد عشرات العائلات، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نفذت فجرا أربع عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال غربي رفح.
كما فجرت القوات الإسرائيلية روبوتاً مفخخاً محركاً بكميات كبيرة من المتفجرات لتدمير منازل في حي التفاح بقطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف وانفجارات امتدت إلى حيي الشجاعية والشيخ رضوان؛ حيث أسفر قصف جوي قرب مفترق الشيخ رضوان عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

جيش الاحتلال خان يونس غارة إسرائيلية قطاع غزة حي التفاح

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