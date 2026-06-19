شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس.. واقتحامات واستهدافات بالضفة الغربية

ستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم أربعة أطفال، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف خيمة تؤوي نازحين في المنطقة، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، حيث أعلن لاحقًا عن استشهاد أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة "بيت فجار"، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقتي المثلث وحارة ديرية، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات، بحسب مصادر محلية.

وفي سياق متصل، كسر مستعمرون اليوم عددا من أشجار الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث أُتلفت نحو 20 شجرة في منطقة أم الزويتينة ببرية كيسان تعود للمواطن صبيح حسين عبيات، فيما سبق أن كُسرت 50 شجرة في الموقع ذاته قبل يومين.