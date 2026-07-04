لحماية المواطنين..تركيب أسوار حديدية مفقودة بمحور 26 يوليو بطريق المريوطية الشرقي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المحاور والطرق الرئيسية لتعزيز عوامل السلامة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري.

واطلع المحافظ على أعمال تركيب أسوار حديدية جديدة واستبدال الأجزاء المفقودة والمتهالكة بمحور 26 يوليو بما يسهم في رفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق، والحفاظ على كفاءة المحور ومكوناته.



كما تابع المحافظ أعمال رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بطريق المريوطية الشرقي بدايةً من الطريق الدائري الجنوبي في اتجاه شارع العروبة حيث تضمنت الأعمال إعادة تأهيل القطاعات المتأثرة بالحفر بما يضمن سلامة الطريق وانتظام الحركة المرورية.



ومن جانبها أكدت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق انه تم تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المواصفات الفنية بما يحقق السيولة المرورية .