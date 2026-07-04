محافظ الجيزة يوجه بتسريع إنجاز ملفات التصالح وتقنين الأراضي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستوى الأداء التنفيذي بالمراكز والمدن، والوقوف على معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع محافظ الجيزة، خلال الاجتماع على معدلات الأداء بعدد من الملفات التنفيذية وفي مقدمتها التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب متابعة مشروعات البنية التحتية، ومنظومة تراخيص المباني والمحال العامة والإعلانات والإشغالات، ومؤشرات الإنجاز بكل ملف، والوقوف على أبرز المعوقات وآليات التعامل معها.

ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من فحص واستيفاء طلبات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

وفي إطار دعم منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات وجّه الدكتور أحمد الأنصاري بتدعيم مركز ومدينة منشأة القناطر بعدد 3 سيارات قلاب سعة 6 أمتار بما يعزز كفاءة منظومة النظافة ويسهم في سرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات.



كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث اطّلع على موقف الأعمال الجارية بطريق المناشي–الخطاطبة بزمام نكلا، والذي جرى الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية به بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.



حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وسلامة محمد عبد المقصود رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.