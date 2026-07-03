محافظة الجيزة: حملات لفض المواقف العشوائية بمناطق المجزر الآلي وبرك الخيام والقومية| صور

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من المواطنين بشأن تمركز مركبات التوك توك بصورة عشوائية بمنطقة المجزر الآلي بشارع اللبيني بحي الهرم مكلفًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الموقف العشوائي وإعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وعلى الفورط نفذ جهاز السرفيس، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ، حملة موسعة أسفرت عن فض الموقف العشوائي لمركبات التوك توك وإزالة أسباب التكدسات، وتحقيق السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت حملات جهاز السرفيس فض عدد من المواقف العشوائية بقرية برك الخيام بمركز كرداسة ومنطقة القومية العربية بحي إمبابة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع ومنع الانتظار العشوائي، وتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين."

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات أو مخالفات تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بالمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية لمنع عودة المواقف العشوائية، وفرض الانضباط بالشوارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجمعات عشوائية، مؤكدة استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال الخطوط المخصصة 334650046 و334650048، وخدمة واتساب فقط على الرقم 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وذلك في إطار التوسع في إتاحة قنوات التواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري معها، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.