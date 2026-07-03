صياد متخصص وحفار..بدء البحث عن تمساح مصرف الجنينة بشبرامنت في الجيزة

بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة مكبرة، للبحث عن التمساح الذي تم تداوله بمصرف الجنينة التابع لقرية شبرامنت بأبوالنمرس، وذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمسح الشامل لمسار المصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين.

حيث تم الدفع بحفار لكشف مصرف الجنينة ورفع نواتج المصرف، كما تم توفير صياد متخصص من قبل مديرية الطب البيطري بالجيزة، لتنفيذ حملة موسعة للبحث عن التمساح الذي تم تداوله بمصرف الجنينة بقرية شبرامنت.

وستجري الحملة، أعمال بحث ومسح شامل للجزء المكشوف من المصرف، وذلك في الموقع الذي شوهد فيه التمساح، بهدف التأكد من حقيقة وجوده واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصده، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

كانت قد أصدرت محافظة الجيزة بيانا أكدت فيه، أنه فور رصد الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن رصد وجود تمساح بمنطقة شبرامنت.

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس بالتوجه الفوري إلى المنطقة المشار إليها وإجراء المعاينة الميدانية والمسح الشامل لمسار المصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وقد تبين من المعاينة أن الموقع المشار إليه بالفيديو هو مصرف الجنينة بمنطقة شبرامنت ويقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وهو مغلق من الناحية الشرقية بينما الجزء الغربي عند طريق الصليبة مغطى وينتهي إلى مصرف اللبيني .

وتوضح محافظة الجيزة انه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء أعمال البحث والتحري والمسح الميداني بالموقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال اللجنة وإعلان النتائج.