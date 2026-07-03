قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم
عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر
أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027
تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام
وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة
منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو
بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى..محافظة الجيزة تُجري صيانة لمطب أمام نادي الزمالك وتُنشئ آخر بمنطقة نصر الدين

صيانة المطب
صيانة المطب
أحمد زهران

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع الشكاوى المتداولة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق، والاستجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الشكاوى المتداولة شكوى بشأن المطب الكائن أمام نادي الزمالك بحي العجوزة، والذي يحتاج إلى أعمال صيانة لما قد يسببه من تلف لإطارات السيارات ويؤثر على سلامة قائدي المركبات، إلى جانب شكوى من أهالي منطقة نصر الدين بحي العمرانية بشأن المطالبة بإنشاء مطب صناعي بشارع سلامة الراضي عند تقاطعه مع شارع محمود غالب، نظرًا لتكرار الحوادث بالمنطقة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المختصة بحي العجوزة إلى موقع الشكوى حيث أُجريت المعاينة وتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة المطب بما يضمن سلامة الحركة المرورية .
كما انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي العمرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى موقع الشكوى حيث تم إنشاء المطب الصناعي وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة والانتهاء من تنفيذ الأعمال بما يسهم في تهدئة حركة المركبات، والحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة نادي الزمالك مطب صناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

ترشيحاتنا

السماء تتحول للون الأحمر فى فنزويلا

بعد الزلزال المزدوج.. لماذا أصبحت السماء حمراء في فنزويلا؟

كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

من المسجد إلى ملاعب المونديال.. كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

منتخب مصر

قبل صدام الفراعنة.. السلاح الأخطر في صفوف أستراليا| من هو؟

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد