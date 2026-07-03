استجابة للشكاوى..محافظة الجيزة تُجري صيانة لمطب أمام نادي الزمالك وتُنشئ آخر بمنطقة نصر الدين

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع الشكاوى المتداولة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق، والاستجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الشكاوى المتداولة شكوى بشأن المطب الكائن أمام نادي الزمالك بحي العجوزة، والذي يحتاج إلى أعمال صيانة لما قد يسببه من تلف لإطارات السيارات ويؤثر على سلامة قائدي المركبات، إلى جانب شكوى من أهالي منطقة نصر الدين بحي العمرانية بشأن المطالبة بإنشاء مطب صناعي بشارع سلامة الراضي عند تقاطعه مع شارع محمود غالب، نظرًا لتكرار الحوادث بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المختصة بحي العجوزة إلى موقع الشكوى حيث أُجريت المعاينة وتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة المطب بما يضمن سلامة الحركة المرورية .

كما انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي العمرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى موقع الشكوى حيث تم إنشاء المطب الصناعي وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة والانتهاء من تنفيذ الأعمال بما يسهم في تهدئة حركة المركبات، والحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.