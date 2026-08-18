مصادرة 703 عبوات مبيدات زراعية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية الزراعة بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 703 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية فى أسواق المحافظة.

حملات مرورية



كان المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية ، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مراكز المحافظة.

ضبط مبيدات زراعية مجهولة المصدر



تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، وتم ضبط 703 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

ردع مخالفين قانونيا

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.