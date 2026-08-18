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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الكاتب الكبير رضا البهات بعد صراع طويل مع المرض

رضا البهات
رضا البهات
يمنى عبد الظاهر

رحل عن عالمنا فجر اليوم الكاتب والروائي الكبير رضا البهات، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وأعلن شقيقه عماد البهات خبر الوفاة، موضحًا أن العزاء يُقام عقب صلاة العصر بمقابر العائلة في المنصورة، داعيًا محبي الراحل إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويعد رضا البهات أحد أبرز الأصوات الأدبية المصرية، وترك خلال مسيرته عددًا من الأعمال الأدبية التي حظيت باهتمام القراء والنقاد.

وكتب عماد البهات عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «رحل عن عالمنا فجر اليوم أخي الكاتب الكبير د. رضا البهات، بعد صراع طويل مع المرض»، مضيفًا: «عقب تشييع الجنازة بعد صلاة العصر بمقابر العائلة بالمنصورة.. دعواتكم للفقيد الغالي».

وتفاعل عدد من أصدقاء ومحبي الكاتب الراحل مع خبر وفاته، مقدمين التعازي لأسرته، وداعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

الكاتب والروائي الكبير رضا البهات شقيقه عماد البهات الكاتب الكبير د رضا البهات تشييع الجنازة

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